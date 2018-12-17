Türkiye’nin yerli ve milli girişimlerine Turkcell’den dijital destek programı

Turkcell dijital destek paketi kapsamında, Turkcell veri merkezlerine gelen yerli girişimcilere, ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ düşüncesiyle, altyapı harcamalarında kullanabilecekleri bütçe desteği ve yüksek hızda internet erişim hizmeti avantajı sağlanacak. Dijital Destek Programı’na kabul edilecek girişimler Turkcell’in dijital portföyündeki; BiP, Yaani, Paycell, Turkcell Akademi, e-şirket gibi birçok uygulamanın sunduğu fırsatlardan da yararlanabilecek. Ayrıca; Turkcell’in IoT platformunda yazılım geliştirebilme imkânları da girişimciler için hazır edilecek.

“Dijital dünyada söz sahibi bir Türkiye için girişimcilerimizin yanındayız”

Turkcell’in girişimciler için hayata geçirdiği dijital destek programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şöyle konuştu: “Bugün Türkiye’nin dijital ekonomide söz sahibi olabilmesi için girişimcilerin desteklenmesi hayati bir önem taşıyor. Yeni başlattığımız bu programla girişimcilerin en büyük ihtiyaçlarından yola çıkarak onlara, dijital altyapımızı ve internet erişimini sunuyoruz. Burada bir amacımız da ülkemizin verisini ülkemizde koruma altına almak. Çünkü biliyoruz ki ülke olarak gücün yeni kaynağı veride söz sahibi olmak istiyorsak, dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız. İşte bu yüzden bu seferberlik kapsamında girişimcilerimizin bulut hizmetleri ihtiyacını karşılamak için veri merkezlerimizin kapılarını ardına kadar açıyoruz. Hep söylediğimiz gibi, girişimcilerimiz kazanırsa Türkiye kazanacak. Türkiye’nin kazandığı her yerde Turkcell de kazanacak.”

100 bin TL’lik altyapı bütçesi ve yüksek hızda internet

Türkiye’de ürün ve uygulama geliştiren yerli teknoloji girişimcileri, başvuru kriterlerini sağladıkları ve Turkcell Hızlı Giriş uygulamasını entegre ettikleri takdirde, 100 bin TL’lik Turkcell Veri Merkezi bulut altyapı bütçesine sahip olacak. Ayrıca girişimciler 100 mbps hızında internet erişimi avantajı da elde edecekler. Başvurular Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı üzerinden alınıp ön kriterlere göre değerlendirecek. Turkcell’in başlattığı dijital destek programı hakkında detaylı bilgi almak isteyen girişimciler https://www.turkcell.com.tr/teknoloji-destegi adresini ziyaret edebilirler.