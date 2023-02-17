Türkiye'ye 'Boz üy' gönderdiler: Duygulandıran detay

Kahramanmaraş depremlerinden sonra Türkiye'nin yaralarını sarmaya koşan ülkelerden biri de Kırgızistan oldu. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev'in koordinasyonunda 182 kişilik arama-kurtarma ve sağlık ekibi, sahra hastanesi ve tıbbi malzeme deprem bölgesine ulaştırılırken, bugüne kadar enkaz altından 5 kişi ülkeden gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Buna ek olarak 127 Kırgız geleneksel çadırı da, Kırgızistan'dan gelen gönüllüler ve Türkiye'de yaşayan Kırgız asıllı Türk vatandaşları tarafından Kahramanmaraş'ta kuruldu. Bölgeye giderek çalışmalara bizzat katılan Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Yeni Şafak'a konuşarak ülkesinin faaliyetlerini anlattı. Deprem bölgesine, ortak miras olarak geleneksel çadırları gönderdiklerini belirten Kazakbaev, böylece "Türk kardeşlerine" kendi evinde olma ve güvenlik hissi vermek istediklerini ifade etti.

MANEVİ ANLAMI ÇOK BÜYÜK

Kazakbaev, çadırların zamanında Kırgız halkı tarafından hem barınak hem de sıcak aile yuvası olarak kullanıldığını söyleyerek, "(Bu çadırlar) bir evden çok daha fazlasıdır. Aileyi, dünyayı ve evreni sembolize ederek doğumdan ölüme kadar süren yaşam dönemi içerisinde tüm aşamalarını kapsamakta. Kısacası atalarımız acı tatlı bütün anlarını burada yaşamışlardır. Bu açıdan baktığımızda manevi olarak da çok büyük anlamı var. Dolayısıyla deprem bölgelerine bir miras olarak atalarımızdan kalan geleneksel çadırları göndererek, Türk kardeşlerimize kendi evinde olma ve güvenlik hissi vermek istedik" şeklinde konuştu.

"TEK MİLLET, İKİ DEVLET"

Büyükelçilik ile beraber Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev'in de çalışmaları koordine etmek için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Kazakbaev, "Yüzyılın en büyük deprem felaketinin üstesinden hep beraber geleceğimize inanıyoruz. 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla her zaman Türk kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Sahada faaliyetlerini sürdüren Acikeyev'in, salı günü sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Kahramanmaraş'ta 5 yakınını kaybeden bir kadını dinleyip teselli ederken görülmesi büyük takdir toplamıştı.

YAZIN SERİN KIŞIN SICAK TUTUYOR

Kahramanmaraş'ta kurulan 'boz üy' isimli geleneksel çadırların Kırgız göçebe hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu söyleyen büyükelçi, bu çadırların yazın serin, kışın sıcak tutması, yağış durumlarında dayanıklı ve koruyucu olması ve kolayca kurulup taşınabilmesi gibi birçok özelliğe sahip olduğunu söyledi.

TÜRKİYE İLE OLMAK BİZİM İÇİN ONUR

Depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Sadır Caparov başta olmak üzere tüm Kırgız halkının Türkiye'deki durumu yakından ve endişeyle takip ettiğini ifade eden büyükelçi, bu büyük afet ve acı karşısında kardeş ülke Türkiye'nin yanında olmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Kırgız diaspora üyeleriyle birlikte Ankara ve İstanbul'da yardım malzemesi toplama faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Kazakbaev, nakdi olarak bağış yapmak isteyenler için de banka hesabı açıldığını ifade etti.

BİZ BİRLİKTEYİZ

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatından (TÜRKSOY) yapılan yazılı açıklamada, Türk dünyasının kardeşlerinin acısını paylaştığı, yaralarını kucaklaşarak sarmaya çalıştığı, yardımlaşma seferberliğinin, kardeş dayanışmasının en güzel örneklerini gösterdiği belirtildi. "TÜRKSOY'un inisiyatifi ile hayata geçen 'Biz Birlikteyiz' kampanyası kapsamında Türk dünyasının dört bir yanından kültür ve sanat insanları Türkiye'nin acısını paylaştıklarını dile getirdikleri video mesajları ile depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlamaya çalıştı. Eş zamanlı olarak TÜRKSOY üyesi ülkelerde sanatçıların inisiyatifİ ile yardım kampanyaları hayata geçirildi" açıklaması yapıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ KAZAK RESSAMDAN BAĞIŞ

Dünyaca ünlü Kazak Ressam Yerbolat Tölepbay, deprem mağdurları için güç ve bereketi temsil etmesi umuduyla "Umay Ana" isimli bir tablo resmetti. Tablosunu satarak elde ettiği 10 milyon tengeyi (422 bin TL) Türkiye'deki depremzedelere bağışladı. Tölepbay, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek başsağlığı diledi. Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, tablonun bir iş adamı tarafından satın alındığı ve gelirin yardım hesabına aktarıldığı belirtildi. Tölepbay'ın depremzedeler için resmettiği tablo, iş adamı tarafından Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu'na hediye edildi.

TDT GENEL SEKRETERİ'NDEN İNCELEME

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Ömüraliyev, Kırgızistan ve Kazakistan'dan gelen çadırlarla kurulan Dayanışma Obası'nı ziyaret etti, buradaki sahra hastanesini inceledi.