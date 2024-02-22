Türkiye'ye çağrıda bulundu: Her alanda karşılıklı işbirliklerine hazırız

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'de, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile görüştü.

Kurtulmuş, görüşmede, Tacikistan'ın, hem Orta Asya'nın önemli ülkelerinden birisi olması hem de iki ülkenin halkları arasındaki ilişki dolayısıyla Türkiye için önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Bundan sonraki süreçte dünya dengelerinde Asya'nın önemli bir yer tutacağını ve Orta Asya'nın ayrı bir yerinin olacağını dile getiren Kurtulmuş, bunun için özelikle Orta Asya ülkeleriyle çok yakın işbirliği içerisinde olmayı arzuladıklarını ifade etti.

Bölge ülkelerinin çok daha yakın işbirliği içerisinde bulunması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, bölgedeki ülkeler arasında var olan bazı ufak politik farklılıkları da büyütmeden, karşılıklı diyaloglarla çözerek ortak bir şekilde yol almak gerektiğini vurguladı.

Türkiye olarak Tacikistan'la üst düzey ilişkileri devam ettirdiklerini, buna ek olarak iki ülkenin faydasına olacak şekilde parlamenter diplomasinin imkanlarından da yararlanmak gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, dostluk grupları üzerinden iki ülke parlamentosunun daha yakın çalışmasını arzuladıklarını bildirdi.

Tacikistan'ı da en kısa zamanda ziyaret etmek istediğini söyleyen Kurtulmuş, karşılıklı ziyaretlerin ülkeleri birbirine daha çok yakınlaştıracağını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliği konularında işbirliği imkanların bulunduğunu ifade ederek, yakın zamanda bu alanda çalışma yapabileceklerini de vurguladı.

Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile her alanda karşılıklı işbirliklerine hazır olduklarını bildirdi.

İki ülke devlet başkanlarının ilişkilerinin iyi bir seviyede olduğunu dile getiren Zokirzoda, dostluk gruplarıyla ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerle de parlamenter diplomasinin imkanlarından yararlanmayı istediklerini kaydetti.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.