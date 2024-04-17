Türkiye'ye çöl tozu uyarısı

Tek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöl tozlarının her yıl rüzgarla birlikte bahar aylarında Anadolu'ya ulaştığını söyledi.

Çöl tozunun demir içerdiğini belirten Tek, yağışla birlikte yeryüzüne inen tozun bitki, toprak ve su kaynakları için önemli işlev gördüğünü anlattı.

Tek, Türkiye'nin genellikle Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarından etkilendiğini vurgulayarak, "Ülkemizde özellikle bu dönemde çöl tozu daha yoğun olarak gerçekleşmektedir." dedi.

Türkiye'nin Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisi altını girdiğini aktaran Tek, "Bugünden itibaren yurdumuza gelen çöl tozunun etkisi hafta sonuna kadar devam edecek. Bugün itibarıyla Türkiye'nin batısından etkili olmaya başlayacak çöl tozu perşembe tüm Türkiye'de etkisini gösterecek. Cumadan itibaren etkisini kaybedecek çöl tozu hafta sonuyla birlikte ülkemizi terk edecek." diye konuştu.

Tek, yarın özellikle Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara'da çöl tozunun etkili olacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Trakya Bölgesi ve Ege'nin kuzey kesimleri yarın alacağı yağışla tozun etkisini biraz kaybedecek. Ayrıca cumartesi Orta Akdeniz'den bir yağış sistemi geliyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in batısı, batı ve orta Karadeniz'de yağışlı sistem etkili olacak. Çöl tozu çamurlu yağmura yol açabilir. Ayrıca çöl tozunun etkili olduğu bu günlerde gökyüzü daha kızıl olacak."

- "ASTIM VE ÜST SOLUNUM YOLU SIKINTILARI OLANLAR BU GÜNLERDE DİKKATLİ OLMALI"



Adil Tek, çöl tozu nedeniyle hava kalitesinin bu dönemde düşeceğini dile getirdi.

Yoğun ve uzun süreli toza maruz kalmanın insanları olumsuz yönde etkilediğini belirten Tek, "Türkiye'deki vatandaşlar sürekli toza maruz kalmıyor. Bu nedenle toza karşı daha hassaslar. Yaşlılar, çocuklar, rahatsızlığı olanlar tozdan daha fazla bu nedenle etkileniyor. Toza uzun süre maruz kalmak insanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ayrıca astım ve üst solunum yolu sıkıntıları olanlar bu günlerde dikkatli olmalı. Sağlığımıza bu günlerde dikkat edelim." değerlendirmesinde bulundu.