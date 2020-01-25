25.01.2020 11:41 - Güncelleme: 25.01.2020 11:50

Elazığ dün akşam 20.55’te 6,8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı.

Neredeyse bütün orta ve doğu Anadolu’da hissedilen depremde, sarsıntının merkez üssü Sivrice ve Malatya’nın Doğanyol ilçelerinde bazı binalar yıkıldı. İlk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybederken, 1030 kişi de yaralandı.

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürerken hem içeriden hem de dışarıdan bölgeye yardım için adeta seferber olundu.

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Miçotakis, depremin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Başkan Erdoğan ve Türk halkı ile canıgönülden dayanışma içindeyiz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

KOSOVA

Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının olmaması temennisinde bulunarak, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyen Pacolli, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Pacolli, "Can kaybının olmamasını umuyor ve dua ediyoruz. Bu anlarda Türk dostlarımızın yanındayız. Kosova Güvenlik Güçleri, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Tatar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Elazığ'da meydana gelen deprem ve depremde hayatını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu belirtti. Başbakan Tatar, "Şahsım, halkımız ve hükümetim adına tüm Türkiye'ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve bazı illerden de hissedilen 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen tüm ana vatan Türkiye vatandaşlarına geçmiş olsun. Hayatını kaydedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Pendarovski, resmi Twitter hesabında Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarını derin başsağlığı diliyorum. Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı. Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski de resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Türk halkına güçlü desteklerini sunarak, şunları kaydetti: "(Depremde) Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki tüm vatandaşlar için dua ediyoruz. Yardım etmeye hazırız."

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade eden Boşnak lider, mesajında şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenizde meydana gelen trajik deprem haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. Dualarımızla Türk halkının yanındayız. Size, Türk halkına ve özellikle depremde yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.

Rama, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi. Dost ülke Türkiye'de ağır bir depremden kaynaklanan korkunç bir felaket meydana geldiğini belirten Rama, söz konusu depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlattı. Paylaşımında Rama, "Türk halkının yanındayız. Allah'tan, ülke yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu trajediyle başa çıkmak için güç vermesini dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle dayanışma mesajları yayımladı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, depreme ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz Türk halkı, kurbanların aileleri, yaralılar ve zarar görenler ile. Yakından takip ediyoruz. Türk halkı ile tam dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı. AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Twitter hesabındaki paylaşımda, Türkiye'nin doğusundan "endişe verici" haber aldıklarını belirterek, "Can kayıplarından dolayı üzgünüm ve umarım sayı artmaz. Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) durumu yakından izliyor." değerlendirmesinde bulundu. Bugün Türkiye'de temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise Twitter hesabından, "Az önce Türkiye'den döndüm ve depremi öğrendim. (Depremden) etkilenen aileler ve kentlerle tam dayanışma ve sempati içerisindeyim. İlgili kurumlara başarılar diliyorum." sözleriyle dayanışma mesajı verdi.

Amor, paylaşımında Türkiye ziyareti kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile daha yeni bir araya geldiğini de vurguladı.

LETONYA

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Rinkevics, arama ve kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanması temennisinde de bulundu. MALEZYA alezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, "Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.

İRAN

İran'ın resmi haber ajansı Tasnim'in geçtiği habere göre, İran Sağlık Bakanı Said Namaki, Türkiye'nin ihtiyaç duyması halinde ekiplerin Elazığ depremi sonrasında Türkiye'ye gönderilmesi için hazır ve teyakkuzda bekletildiğini ifade etti.

KANADA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı taziye paylaşımında, "Türkiye'den yıkıcı haberler geldiğini" belirterek, "Kalplerimiz bugünkü depremde yaralanan veya sevdiklerini kaybeden herkesle beraber. Sizler bu gece dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras da Justin Trudeau'nun paylaşımına aynı platformdaki hesabından teşekkür etti. Uras paylaşımında, "Sayın Başbakan, verdiğiniz destek için vatandaşlarımız adına teşekkür ederim." dedi.

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Imran Khan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki depremden yüzlerce sivilin etkilendiğini haber almak çok üzücü. Dualarımız Türk kardeşlerimiz ve Türk hükümeti ile birlikte. Bu sıkıntılı durumda Pakistan yanlarında ve ihtiyaç duydukları her türlü yardımı yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.