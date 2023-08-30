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Türkiye'ye gelen Hollanda bayraklı gemi Marmaris'e demirledi

Fransa'dan yük gemisi ile Türkiye'ye getirilen yatlar Marmaris'e indirildi.

IHA30 Ağustos 2023 Çarşamba 16:41 - Güncelleme:
Türkiye'ye gelen Hollanda bayraklı gemi Marmaris'e demirledi
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Fransa'nın Nice Limanı'ndan üç yat, bakım ve onarım için Hollanda bayraklı yük gemisi ile Marmaris'e getirildi.

Marmaris Körfezi'ne sabah saatlerinde giriş yapan 11 bin 759 groston ağırlığında, 142 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğindeki 'Merwedegracht' adlı yük gemisindeki üç adet motor yat, gümrük işlemlerinin ardından denize indirildi.

Yatları taşıyan yük gemisinin Fethiye Limanı'ndaki bağlama istasyonlarındaki sıkıntı nedeniyle Marmaris Limanı'na yanaştığı öğrenilirken, denize indirilen yatların ise bakım onarım için başka tersanelere götürüleceği belirtildi. 18 mürettebatı ile Marmaris Limanı'na yanaşan yük gemisinin yatların tahliye edilmesinin ardından İsrail'in Aşdot Limanı'na gideceği öğrenildi.

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