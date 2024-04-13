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Türkiye'ye girdiği tespit edilen PKK'lı terörist gizlendiği adreste yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen PKK/YPG'li terörist tutuklandı.

DHA13 Nisan 2024 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
Türkiye'ye girdiği tespit edilen PKK'lı terörist gizlendiği adreste yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de 2016-2018 yılları arasında PKK/YPG içinde silahlı faaliyet yürüten V.E.T.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler çalışmalarını derinleştirip, şüphelinin Gaziantep'te olduğunu belirledi. Adresi belirlenen V.E.T., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Şehitkamil ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı. Gözaltına alınan V.E.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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