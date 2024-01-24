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Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin sınır hattında yaptığı devriye esnasında yurda kaçak girmeye çalışan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde daha önce silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 kişi yakalandı.

IHA24 Ocak 2024 Çarşamba 17:02 - Güncelleme:
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye-Suriye sınır hattında icra edilen devriye faaliyeti esnasında, yasadışı yollarla yurda girmeye çalışan yabancı uyruklu M.H. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelinin Suriye'de 2014-2018 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist, yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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