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Türkiye'ye kaçak getirilirken yakalandı

Edirne'de bir kamyonette Türkiye'ye kaçak getirildiği belirlenen cins kuşlar ele geçirildi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 13:47 - Güncelleme:
Türkiye'ye kaçak getirilirken yakalandı
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Edirne'de bir kamyonette aralarında papağan, keklik, bıldırcın ve güvercin olan 124 kuş ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, Enez ilçesi kırsalında kaçak yolla Türkiye'ye getirildiği iddia edilen kuşların bulunduğu araçta arama yaptı. Araçtakilerin güvenlik güçlerini fark edip kaçtıkları belirlendi.

Aramada 5 cins papağan, 13 keklik, 4 dağ bıldırcını, çoğu posta cinsi olmak üzere 102 güvercin bulundu.

Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Yediemine çekilen aracın sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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