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Türkiye'ye karşı kirli ittifak! Esed ve PKK/YPG anlaşmaya vardı

Esed ve terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon düzenlemesine karşın anlaşmaya vardı. Esed, teröristlerin bulunduğu cepheye tank ve zırhlı personel taşıyıcıları gönderecek.

Akşam Gazetesi 9 Temmuz 2022 Cumartesi 08:34 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "bir gece ansızın geliriz ve tepelerine bineriz" diyerek söylediği Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yeni operasyon öncesinde çalışmalar hızlandı. Buna karşıda Türkiye'ye karşı kurulan kirli ittifaklar da gün yüzüne çıkıyor.

ZIRHLI ARAÇ GÖNDERECEK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; ABD'nin YPG/ PKK'yı meşrulaştırmak için oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Sözcüsü Aram Hena, DSG ile Suriye hükümeti arasında Türkiye'nin olası operasyonuna karşı anlaşıldığını açıkladı. Hena, "Suriye, Ayn İsa ve Ayn el-Arab'taki (Kobani) muharebe cephelerine tank ve zırhlı personel taşıyıcıları göndermeyi kabul etti. Bu güçler Türk ordusuna ve silahlı gruplara karşı SDG'yi destekleyecekler" dedi.

ABD GARANTİ VERMEMİŞ

DSG Sözcüsü, askeri anlaşmanın siyasi bir anlaşmanın önünü açıp açmayacağı sorusu üzerine, Suriye topraklarının birliğini ve güvenliğini korumaya yönelik daha geniş bir anlaşmayı desteklemek için olumlu bir etkiye sahip olacağını söyledi. Aram Hena, Uluslararası Koalisyonun ABD'nin Türkiye'nin tehditlerine karşı tutumuna ilişkin olarak da, ABD'nin Türkiye'nin Özerk Yönetim bölgelerine saldırmayacağına dair herhangi bir garanti vermediğini söyledi.

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