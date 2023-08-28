Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, NTV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'ye yönelik Schengen vizesi hakkında açıklamalarda bulundu.

KURAN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILARA TEPKİ

Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili açıklamada bulunan Kılıç, "Her toplantıda her fırsatta bunun inanç hürriyeti olmadığı tamamen ırkçılık olduğunu söyledik. İşin temelinde benim gördüğüm, Batı dünyasında da bunun kabul edilemez olduğu söyleniyor. Danimarka'nı ortaya koyduğu tavır İsveç'e de örnek olur umarım." dedi. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin son bilgileri aktaran Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir irade var. Meclis de bu yönde çalışma yapıyor." dedi.

SCHENGEN VİZESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Schengen vizesi sıkıntısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıç, "Vize ile ilgili konularda tıkanıklığın olduğu yerlerde çalışmalar var. Burada bizim de gördüğümüz bulgular var, onların da var. Sürecin hızlanması için çalışıyoruz. Ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bu sadece Türkiye ile ilgili değil." ifadelerini kullandı.

"Uyarılarımızı anladıklarını gördüğümüz ülkeler var." diyen Çağatay Kılıç, "Bunları karşılıklı olarak görüşüyoruz." şeklinde konuştu.

Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha kolay halledebileceğiz, orta vadede çözebileceğimiz konular üzerinde çalışıyoruz. Müzakeresinin daha derin olduğu konuları en sona bırakıyoruz."