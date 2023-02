Türkiye'yi duygulandıran bebeğe 24 TV ekibi ulaştı

Türkiye, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Arama ve kurtarma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği deprem bölgesinden sağ olarak kurtarılan her canlı Türkiye'ye umut oluyor.

24 TV EKİBİ O BEBEĞE ULAŞTI

24 TV ekibi ise depremin ilk gününden bu yana bölgede yaşananları an be an izleyiciye aktarmaya devam ediyor. 24 TV'nin Hatay'daki muhabiri İremnaz Aksoy bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına şahitlik ederek duygu dolu anları izleyiciyle paylaşıyor. İremnaz Aksoy son olarak Hatay'da 138 saat sonra sağ olarak kurtulan mink bebeğe ulaştı.

Hatay'da iki aylık bebek 138 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Minik bebeğin, sağlık çalışanının parmağını emdiği anlar ise herkesi duygulandırdı. Türkiye'yi ağlatan o mucize bebeğe 24 TV Muhabiri İremnaz Aksoy ulaştı.