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Türkler, Ukrayna kapısında  10 gündür aç susuz tutuluyor

Ukrayna’nın liman kentlerinden biri olan Odessa’da, ülkeye alınmayan Türk vatandaşları havaalanında kötü muamele gördüklerini iddia etti.

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Kendilerine havaalanında kötü muamele yapıldığını öne süren Türk vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Havalimanında görüntü çeken bir Türk vatandaş, “Yaklaşık on gün önce geldiğimiz Ukrayna’da bize çok kötü davrandılar. Evraklarımızda bir eksiklik yok. Ülkeye alınmama sebebini sorduğumuzda bize düzgün bir açıklama bile yapılmıyor. Sınırda görevli polis memurları, bize bugün ülkeye alınmadıysanız yarın alınırsınız şeklinde sözler sarf edip, alay ediyor. Tamamen keyfi olarak içeri alınmıyoruz. 10 eurodan 20 eurodan bir şişe suyu satıyorlar paramız kalmadı ekmek su bile vermiyorlar. En çok zorumuza giden de bizlere, bayrağımıza ve devletimize hakaret edilmesi. Biz ülkemize ve devletimize hakaret etmelerini gerektirecek bir şey yapmadık. Ne için ülkeye alınmadığımızı açıklayamıyorlar bile. Hakarete uğradığımızı, suçsuz olduğumuzu Odessa’daki konsolosluğa ilettik geldiler. Ama onlar da bir şey yapamadı. Allah rızası için bu insanların mağduriyetini giderin” ifadelerini kullandı.

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