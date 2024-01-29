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TürkMedya radyolarında üst düzey atamalar

TürkMedya bünyesinde yayın yapan Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo'da bugün yapılan duyurularla üst düzey atama haberleri geldi.

29 Ocak 2024 Pazartesi 16:28 - Güncelleme:
TürkMedya radyolarında üst düzey atamalar
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Uzun yıllardır TürkMedya bünyesinde Alem FM Genel Yayın Yönetmeni ve TürkMedya Radyolar Reklam Grup Başkanı olarak görev yapan Sibel Toprak Egemen, Alem FM & Lig Radyo ve 24 Radyo'nun yayınlarından ve reklam satışından sorumlu TürkMedya Radyolar Genel Müdürü olarak atandı.

Alem FM'de yoğun saatlerde dinleyicileriyle buluşan ve sevilen deneyimli radyo programcısı ve Alem FM Müzik Direktörü Fatih Yıldırım ise Alem FM Yayın Koordinatörü olarak atandı.

Alem FM'deki değişim bununla da sınırlı kalmadı. Yine uzun bir süredir Alem FM'de Haber Spikeri olarak görev yapan Gonca Büyükbayraktar, Alem FM Haber Müdürü olarak atandı.

Lig Radyo'da da uzun süredir görev yapan deneyimli spor yorumcusu ve radyo programcısı İlker Duralı ise Lig Radyo Yayın Koordinatörü olarak atandı.

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