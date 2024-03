Türkün varoluş savaşı! Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü dünyada yankılandı

Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi.

TÜRK ORDUSUNUN KUTSAL ZAFERİ!

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusunun zaferiyle sona erdi.

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.

Türklerin bu kutsal mücadelesinin 109'uncu yıl dönümü, Türkiye'nin bütün illerinde olduğu gibi dünyada da törenlerle anıldı.

ABD

New York'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

New York Türkevi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dânâ, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türkiye'nin BM Nezdinde Daimi Temsilci Askeri Danışman Albay Anıl Karaca'nın yanı sıra Türk Amerikan sivil toplum örgütü temsilcileri ve bazı Türk okulları öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, New Jersey Bergen Diyanet Camii İmam Hatibi Adem Söylemez şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.

İNGİLTERE

Brookwood'daki Türk Hava Şehitliği'nde düzenlenen törene, Türkiye Cumhuriyeti'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, diplomatlar, Türk ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bu ülkede ikamet eden Türk vatandaşları katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Büyükelçi Ertaş, Çanakkale Zaferi'nin ve ruhunun anlam ve önemine değindi.

ALMANYA

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Büyükelçilikte İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuştu.

Şen, dünyanın en büyük ve görkemli zaferlerinden biri olan Çanakkale'de, Türk milletinin adeta küllerinden yeniden doğmasına vesile olan ve milli mücadeleye özgüven aşılayan emsali görülmemiş bir milli bilincin temelinin atıldığını söyledi.

Bu bilincin bugün hala Türk milletinin asil benliğinde vücut bulduğunu belirten Şen, bunun Türkiye'nin aydınlık yarınlara ilerlemesinde adeta bir meşale görevi gördüğünü dile getirdi.

İSVİÇRE

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda, "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma" başlıklı program düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alpaslan Acarsoy, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Medeniyetler İttifakı Özel Temsilcisi Hakan Kıvanç, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

İRLANDA

Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenen törende şehitler ve İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, İrlanda'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Olcay ile Trinity Üniversitesinde misafir öğretim üyesi Mehmet Aygüneş konuşma yaptı.

BOSNA HERSEK

osna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla konser etkinliği gerçekleştirildi.

Başkentteki YEE binasında düzenlenen konserde, neyde Melih Berse, udda Mirza Redzepagic ve bağlamada Muzaffer Özdemir'in performansıyla solist Mehmed Kukurozovic şehitlik türkülerini seslendirdi.

"Çanakkale içinde vurdular beni", "Hey onbeşli onbeşli", "Plevne Marşı" gibi eserlerin yanı sıra Boşnakça "Sehidski Rastanak (Şehidin Vedası)" eserlerine konsere katılanlar da eşlik etti.

ÇEKYA

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğince, Çekya'nın Pardubice kentindeki Türk Şehitliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Galiçya Cephesi'nde şehit düşen askerlerin anısına yapılan şehitlikte düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa, Çek Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı askeri bandosu da eşlik etti.