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TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildiğini bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda şehit ve yaralıların olduğunu belirtti.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 15:56 - Güncelleme:
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TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." ifadelerini kullandı.

DMM: ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ

TUSAŞ'taki patlama olayına ilişkin DMM'den açıklama geldi.

Asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken DMM, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." ifadelerini kullandı.

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