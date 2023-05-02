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TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), kurumun ticari itibarını zedelemeye ve mevcut yargı sürecini etkilemeye yönelik gerçek dışı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle eski bir çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve ilk derece yargılaması sonucunda bu kişinin hapis cezası aldığını bildirdi.

AA2 Mayıs 2023 Salı 13:57 - Güncelleme:
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
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TUSAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İş akdi feshedilen eski çalışanımız tarafından sosyal medyada yapılan birtakım açıklamalar, ticari itibarımızı zedelemeye ve mevcut yargı sürecini etkilemeye yönelik gerçek dışı açıklamalardır. Bu kişi hakkında 'Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuş ve ilk derece yargılaması sonucunda adı geçen kişi hapis cezası almıştır. Zaten bu durum da açık kaynaklarda yer almaktadır. Yargılamanın devam etmesi sebebiyle yargıya saygımız, inancımız ve hukuki yükümlülüklerimiz doğrultusunda şirketimizce daha detaylı bir açıklama yapılamamaktadır."

  • Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
  • TUSAŞ
  • ticari itibarın

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