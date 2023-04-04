Tutuklanan terörist anlattı: Terör eğitimini HDP'de aldık

Diyarbakır'daki operasyonda yakalanan PKK'lı terörist Osman Akgündüz, 11 gencin HDP il binasından dağa nasıl götürüldüğünü anlattı. Terörden tutuklanan HDP Suruç İlçe Başkanı Gündüzalp ve DBP Başkanı Binici'nin, Kobani olayları için getirtilen gençlere Suruç'taki ilçe binasında PKK eğitimi verdikleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa ve Diyarbakır'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Diyarbakır'da daha önce düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınan PKK'lı terörist Osman Akgündüz, 2 polisin şehit olduğu, 31 kişinin hayıtını kaybettiği 6-7 Ekim 2014 Kobani olaylarıyla ilgili polise itiraflarda bulundu.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Akgündüz, Kobani olayları sırasında Şanlıurfa HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp ve DBP Suruç İlçe Başkanı Rojda Binici'nin, kendilerine eğitim verdiğini ve terör örgütüne katılmaları konusunda motive ettiğini söyledi. Akgündüz, "10 arkadaşımızla beraber 2 gün orada kaldıktan sonra Arabistan'a götürüp teröristlere teslim ettiler" dedi.

Bu ifadenin ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya katılmak isteyenlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 26 kişiye 27 Mart'ta operasyon düzenledi. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Suruç İlçe Başkanı Rojda Binici'nin de bulunduğu 23 kişi 31 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.