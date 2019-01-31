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Terör örgütü FETÖ'den tutuklu yargılanan eski öğretmen 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski öğretmen 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Uysal ve avukatları hazır  bulundu.
 
Duruşma savcısının, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15  yıla kadar hapisle cezalandırılmasına yönelik verdiği esasa ilişkin mütalaasının  ardından söz alan Uysal, hakkındaki suçlamaları ile aleyhine olan tanık  beyanlarını kabul etmediğini belirterek, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in  talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırmadığını savundu.
 
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren  Uysal, "ByLock kullandığı iddia edilen Kadir Uysal ben değilim. Burada bir  karışıklık var. O programı kullanan gerçek Kadir Uysal'ın bulunmasını talep  ediyorum." şeklinde ifade kullandı.
 
Yaklaşık 16 aydan beri tutuklu bulunduğunu kaydeden Uysal, suçsuz  olduğunu öne sürerek beraatini istedi.
 
Mahkeme heyeti, FETÖ'nün kapatılan dershanesinde öğretmenlik yapan  Uysal'ı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına  çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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