Tuzla Tersanesinde patlama meydana geldi, 4 işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede henüz belirlenemeyen karbondioksit sızıntısı meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.



İSTANBUL VALİLİĞİ: GEMİDE ÇALIŞMA YAPAN 4 İŞÇİ GAZDAN ZEHİRLENDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 10.54'te alınan ihbarda, Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır. Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.