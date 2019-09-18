Tuzla'da fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.