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Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

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