Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

Orhanlı Ortamahalle Atayolu Caddesi'ndeki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, çevredeki bazı iş yerleri ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu.

- YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye erinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında yaralananlara müdahale edildiğini söyledi. Akça, yaralılara şifa dileklerini iletti.

- SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuzla'da kimyevi üretim yapılan bir fabrikada saat 13.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık, güvenlik ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif yaralanan 9 işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, T.A, M.Ö. ve T.T. maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz."

- "3 BİNADA CİDDİ HASAR OLUŞTU"

Olay yerinde bulanan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise yangın sürerken meydana gelen patlamalar nedeniyle 3 binada kolon eğilmesi ve kiriş kırılması gibi ciddi hasar oluştuğunu belirtti.

FABRİKA YANGININA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tuzla Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında meydana gelen patlama ve yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, olay yerinde inceleme yapılması ve vefat eden 3 işçinin ölü muayene işlemleri için Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın, Tuzla'da bir boya fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangınla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiği bildirildi.

Ekiplerin süreci sahada yakından takip ettiği kaydedildi.