Tuzla'da geleneksel yetimler iftarı yine gönülleri ısıttı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın 14 komisyonunda görev alan gönüllüler, yılın her günü yetim çocukların yanında olmaya devam ediyor. Yetimler Komisyonu da bu anlamda özverili bir çalışma sergiliyor.

BİR SOFRADA BİRLEŞEN YÜREKLER

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi ve Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte iftar sofrasında yetim çocuklarla bir araya geldi. Başkan Yazıcı, gönüllü hanımefendilere teşekkürlerini sunarken, "Bugün, özel bir sebeple bir arada olsak da biz aslında 365 gün birlikteyiz" dedi.

"HER GÜN, HER AN YANINIZDAYIZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, iftar programında yaptığı konuşmada, Gönül Elleri Çarşısı'nın yıl boyunca kesintisiz bir şekilde çalıştığını vurguladı. "Gönül Elleri Çarşımız, 14 komisyonumuzla ve Yetimler Komisyonumuzun fedakâr gönüllüleriyle, yılın her günü, her an sizlerle birlikte. Özel günlerde bir araya gelsek de aslında biz her daim bir aileyiz. Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca bu birlikteliğin tanığı oldum ve bu dayanışmayı sürdüren tüm gönüllülerimize kalpten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"UNUTULMAMAK GÜZEL BİR ŞEY"

15 yıldan beri Tuzla'da yaşayan Yasemin Karaca ise "2 çocuğumla beraber 6-7 yıldır yetim bir aile olarak devam ediyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de iftarda bir araya geldik. Ufaklıklara güzel hediyeler de veriyorlar, elimizi hiçbir zaman bırakmıyorlar, unutulmamak güzel bir şey. Bu yüzden teşekkür ediyoruz" dedi.