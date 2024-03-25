İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2024 Pazartesi / 16 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1535
  • EURO
    34,8404
  • ALTIN
    2243.73
  • BIST100
    9290.78
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tuzla'da geleneksel yetimler iftarı yine gönülleri ısıttı
Güncel

Tuzla'da geleneksel yetimler iftarı yine gönülleri ısıttı

Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel yetimler iftarı, bu yıl da Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Yıllardır süregelen bu anlamlı etkinlik, Yetimler Haftası kapsamında toplumun en hassas bireylerine yönelik sevgi ve dayanışmanın güçlü bir ifadesi oldu.

25 Mart 2024 Pazartesi 14:27 - Güncelleme:
Tuzla'da geleneksel yetimler iftarı yine gönülleri ısıttı
ABONE OL

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın 14 komisyonunda görev alan gönüllüler, yılın her günü yetim çocukların yanında olmaya devam ediyor. Yetimler Komisyonu da bu anlamda özverili bir çalışma sergiliyor.

BİR SOFRADA BİRLEŞEN YÜREKLER

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi ve Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte iftar sofrasında yetim çocuklarla bir araya geldi. Başkan Yazıcı, gönüllü hanımefendilere teşekkürlerini sunarken, "Bugün, özel bir sebeple bir arada olsak da biz aslında 365 gün birlikteyiz" dedi.

"HER GÜN, HER AN YANINIZDAYIZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, iftar programında yaptığı konuşmada, Gönül Elleri Çarşısı'nın yıl boyunca kesintisiz bir şekilde çalıştığını vurguladı. "Gönül Elleri Çarşımız, 14 komisyonumuzla ve Yetimler Komisyonumuzun fedakâr gönüllüleriyle, yılın her günü, her an sizlerle birlikte. Özel günlerde bir araya gelsek de aslında biz her daim bir aileyiz. Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca bu birlikteliğin tanığı oldum ve bu dayanışmayı sürdüren tüm gönüllülerimize kalpten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"UNUTULMAMAK GÜZEL BİR ŞEY"

15 yıldan beri Tuzla'da yaşayan Yasemin Karaca ise "2 çocuğumla beraber 6-7 yıldır yetim bir aile olarak devam ediyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de iftarda bir araya geldik. Ufaklıklara güzel hediyeler de veriyorlar, elimizi hiçbir zaman bırakmıyorlar, unutulmamak güzel bir şey. Bu yüzden teşekkür ediyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.