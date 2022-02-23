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Tuzla'daki yangın kontrol altına alındı

Tuzla'da bir mukavva fabrikasında çıkan, yat atölyesi ile iki depoya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA23 Şubat 2022 Çarşamba 08:32 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 08:32
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Alınan bilgiye göre, Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan mukavva fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, fabrika yakınındaki yat üretimi yapılan bir atölye ile bir iplik deposuna sıçradı. Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir diğer depoya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve çevre ilçeler ile Avrupa Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 60 araç ve 200 personelle müdahale ettiği yangın, üç buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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