28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7075
  • 6,4203
  • 260.023
  • 100396
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Üç Fransız asker altın operasyonunda zehirlenerek öldü

Fransız Guyana'sında yasa dışı altın aramalara karşı düzenlenen operasyonda 3 Fransız askeri zehirlenerek öldü, 1 asker ağır yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güney Amerika’nın kuzeydoğu kıyısındaki  Fransız Guyana'sında Fransız askerler yasa dışı altın aramalara karşı "Harpie" adlı bir operasyon düzenledi. Fransız Guyanası'nın güneybatı bölgesindeki bir  ormanlık alanda düzenlenen operasyonda 3 Fransız asker zehirlenerek öldü, 1 asker ağır yaralandı.
 
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, "Askerler yeraltı tesislerini tahrip etmek için patlayıcı maddeler hazırlarken, 8 asker tesisin dibindeki toksik dumanı soldu. Üç asker öldü, 5 asker Cayenne'de hastaneye kaldırıldı. Bir askerin durumu çok ağır" ifadelerini kullandı.
 
Fransız Guyanası sağlık kurumları için çok sayıda mağdurun olması şüphesiyle özel sağlık acil durum planı olan "beyaz plan" uygulamaya koydu.
 
2008 yılından bu yana devam eden ve yasa dışı altın aramalara karşı mücadele etmek için düzenlenen "Harpie" operasyonlarında her gün yaklaşık 500 asker görev alıyor.
 

''Şişman kadınlar cennete giremez'' dedi, sahneden itildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 teklifi: Biz hazırız

Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 teklifi: Biz hazırız

Van'da minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Van'da minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası!

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası!

Rusya'dan AB'ye 'Türkiye' tepkisi: Kabul edilemez

Rusya'dan AB'ye 'Türkiye' tepkisi: Kabul edilemez

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Baba oğul omuz omuza vatan nöbetinde! Teröristlere göz açtırmıyorlar

Baba oğul omuz omuza vatan nöbetinde! Teröristlere göz açtırmıyorlar

15 yıl sonra ilk yaşanmıştı... 50 gün sonra kapatıldı

15 yıl sonra ilk yaşanmıştı... 50 gün sonra kapatıldı
 

POPÜLER HABERLER

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

Dünyanın en zengini bakın nereye yatırım yapıyor

Dünyanın en zengini bakın nereye yatırım yapıyor

1454 tarihinde kuruldu! 565 yıldır eğitime devam ediyor...

1454 tarihinde kuruldu! 565 yıldır eğitime devam ediyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA