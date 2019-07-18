Güney Amerika’nın kuzeydoğu kıyısındaki Fransız Guyana'sında Fransız askerler yasa dışı altın aramalara karşı "Harpie" adlı bir operasyon düzenledi. Fransız Guyanası'nın güneybatı bölgesindeki bir ormanlık alanda düzenlenen operasyonda 3 Fransız asker zehirlenerek öldü, 1 asker ağır yaralandı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, "Askerler yeraltı tesislerini tahrip etmek için patlayıcı maddeler hazırlarken, 8 asker tesisin dibindeki toksik dumanı soldu. Üç asker öldü, 5 asker Cayenne'de hastaneye kaldırıldı. Bir askerin durumu çok ağır" ifadelerini kullandı.

Fransız Guyanası sağlık kurumları için çok sayıda mağdurun olması şüphesiyle özel sağlık acil durum planı olan "beyaz plan" uygulamaya koydu.

2008 yılından bu yana devam eden ve yasa dışı altın aramalara karşı mücadele etmek için düzenlenen "Harpie" operasyonlarında her gün yaklaşık 500 asker görev alıyor.