Uçak biletleri iptal mi? Önceden alınmış uçak biletleri ne olacak?

29 Nisan 2021 Perşembe 12:50 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:50

Uçak biletleri iptal mi? sorusunun cevabı, 2 haftalık kısmi kapanma sürecinde uçuşu olanlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle uygulanacak olan tam kapanma tarihlerinde ülke genelinde seyahat kısıtlaması uygulanacak. Peki Önceden alınmış uçak biletleri ne olacak? Uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? THY ve Pegasus, tam kapanma tarihleri arasındaki uçak biletlerine ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

17 günlük seyahat ve sokağa çıkma yasağı kararı ardından uçuşların durumu merak konusu oldu. Tam kapanma kararının uygulandığı tarihler arasında yapılacak olan uçak yolculuklarında yolcuların seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Önceden bilet almış olan birçok vatandaş seyahatlerinin iptal olup olmadığını araştırırken THY ve Pegasus'tan açıklama geldi. İşte tam kapanma tarihlerinde yapılacak uçak yolculukları ile ilgili Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan açıklama.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) önceden alınan biletlere yönelik olarak "Yolcularımızın dikkatine: 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

"29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında yurt içinde seyehat etmeyi planlayan yolcularımız seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebilecektir." ifadelerine yer verdi.

İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla, Türk Hava Yolları" ifadelerini kullandı.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus önceden alınan biletlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından şu bilgilendirmeyi yaptı: 29 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan yeni kapanma sürecinde bileti olan misafirlerimizin seyahatine ilişkin uygulama detayları henüz kesinlik kazanmamıştır. Güncel duyurularımız için sosyal medya kanallarımızı ve http://flypgs.com web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Konuyla ilgili resmi otoritelerin duyurularını takiben detayları sosyal medya kanallarımızdan ve web sitemizden duyuracağız. Konuyla ilgili çağrı merkezimizde de ilgili genelge yayınlanana kadar farklı bir bilgi bulunmamaktadır.Konuyla ilgili resmi otoritelerin açıklamalarını takiben sosyal medya kanallarımızda ve http://flypgs.com adresimizde gerekli duyuruları yapacağız. Güncellemeler için takipte kalmanızı rica ederiz. İyi günler dileriz.