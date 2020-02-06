İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9896
  • EURO
    6,5944
  • ALTIN
    301.627
  • BIST100
    123114
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uçak kazasında kule ve meydan çalışanlarının ifadeleri alınıyor
Güncel

Uçak kazasında kule ve meydan çalışanlarının ifadeleri alınıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kule görevlisi ile 2 meydan çalışanının emniyette tanık sıfatıyla ifadelerine başvuruluyor.

AA06.02.2020  16:15 - Güncelleme: 06.02.2020  16:15

Tanıkların, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliğinde tanık sıfatıyla ifadeleri alınıyor.

Savcılık, kazada pilotaj hatasının bulunup bulunmadığı, pistin iniş için uygun olup olmadığı, uçakta bir arıza bulunup bulunmadığı ve uçağın inişi sırasında hava durumunun nasıl olduğunun emniyet görevlilerince araştırılması talimatı verdi.

Kaza öncesinde pisti pas geçen 2 uçağın pilotunun da tanık sıfatıyla bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

Bu arada pistten çıkan uçakta hafif yaralanan kaptan pilot M.A'nın Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, diğer pilot F.P.'nin ise durumunun ağır olduğu ve Şişli'deki Amerikan Hastanesinde tedavi altında olduğu bildirildi.

Giresun'da heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 camiyi ibadete kapattılar
3 camiyi ibadete kapattılar

3 camiyi ibadete kapattılar

TSK, Esed'in varillerini havaya uçurdu
TSK, Esed'in varillerini havaya uçurdu

TSK, Esed'in varillerini havaya uçurdu

Önemli noktaları ele geçirdiler
Önemli noktaları ele geçirdiler

Önemli noktaları ele geçirdiler

Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!
Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!

Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.