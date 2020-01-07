07.01.2020 16:55 - Güncelleme: 07.01.2020 16:58

Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanında iç hat seferleri yapılmaya başlandı.

OLAY

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken pist, ilk olarak saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Havalimanında yapılan çalışmaların ardından uçuşların saat 20.00'ye kadar durdurulmasına karar verildi. Yetkililer, çalışmaların daha erken tamamlanması halinde pistin belirtilen saatten önce yeniden uçuşlara açılacağını ifade etti.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah -İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağının, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.