Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, kale arazisini geri istiyor Trabzon'da 13´üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen Güzelhisar Kalesi´nin de yer aldığı yaklaşık 1300 dönüm arazinin Üçüncüzade Ömer Paşa´ya ait olduğunu iddia eden torunları, varisçi olduklarının tescili ve arazinin tapusunun kendi derneklerine verilmesi için Trabzon 3´üncü Asliye Hukuk Mahkemesi´nde dava açtı.