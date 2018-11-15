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Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, kale arazisini geri istiyor

Trabzon'da 13´üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen Güzelhisar Kalesi´nin de yer aldığı yaklaşık 1300 dönüm arazinin Üçüncüzade Ömer Paşa´ya ait olduğunu iddia eden torunları, varisçi olduklarının tescili ve arazinin tapusunun kendi derneklerine verilmesi için Trabzon 3´üncü Asliye Hukuk Mahkemesi´nde dava açtı.

  • DHA
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Üçüncüoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurucu Başkanı Güngör Üçüncüoğlu, 1938 yılında açılan dava ile Güzelhisar Kalesi´nin tapusunun Üçüncüoğulları sülalesine ait olduğunun tescillendiğini öne sürdü, "Biz varisleri olduğumuza dair ve arazinin tarafımıza tescili için dava açtık ve davayı kazanacağız" dedi.
 
 

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