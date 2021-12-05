İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2021 Pazar / 1 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7194
  • EURO
    15,5684
  • ALTIN
    786.53
  • BIST100
    1910.41
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uçurumdan yuvarlanan çobanı itfaiye ekipleri kurtardı
Güncel

Uçurumdan yuvarlanan çobanı itfaiye ekipleri kurtardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada uçuruma yuvarlanan çoban, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

DHA5 Aralık 2021 Pazar 00:01 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 00:02
ABONE OL

Olay, bugün 13.30 sıralarında Kavaklıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunlarını otlatan Mahmut Alkan bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybederek 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık 112, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, bölgenin çok dik ve sarp olması nedeniyle Mahmut Alkan'ı yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı çoban Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken belinde ve bacaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.