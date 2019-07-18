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Ucuz paket tatiller cilt kanseri vakalarını artırdı

İngiltere´de cilt kanserine yakalanma oranının 1990´lı yıllardan bu yana yüzde 70 arttığı açıklandı.

  • DHA
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Cilt kanserinin neredeyse son 30 yılda yüzde 70 artmasının nedenleri arasında ucuz uçuşlarla, uygun fiyata paket tatillerinin popülerleşmesi gösteriliyor.
 
İngiltere´deki kanser araştırma vakfı `Cancer Research UK´in verilerine göre, en ölümcül cilt kanseri türlerinden biri olan `melanoma´ 2004 - 2006 ve 2014 - 2016 yılları arasında kadınlarda yüzde 35, erkeklerde ise yüzde 55 arttı.
 
Bu kanser türünün en çok 65 yaş üzerindeki kişilerde görünmesine karşın 1990´lı yıllardan bu yana 25 - 49 yaş aralığındaki kişilerde görülme sıklığı yüzde 70´e kadar yükseldi.
 
İngiltere´de cilt kanserinin görülme sıklığının artmasının nedenleri arasında, İngilizlerin 1990´li yıllardan sonra ucuz tatil paketleriyle yılda en az bir kaç kez sıcak ülkelere gitmeleri ve burada uzun süre güneş ışığına maruz kalmaları olarak gösteriliyor.
 
Yılda bir veya birkaç kez güneş yanığına maruz kalmak `melanoma´ riskini üçe katlıyor.
 
Uzmanlar insanların sadece tatile çıkarken değil; dışarı çıktıklarında da güneşten korunmaları gerektiğini vurguluyor.
 
Hekimlere göre, neredeyse her 10 melanoma vakasından 9´u, insanların güneşe çıkmadan önce yüksek faktörlü bir güneş koruyucu kullanmasıyla önlenebilir.
 
Uzmanlar ayrıca, 15 koruma faktörlü güneş kreminin düzenli olarak kullanılması gerektiğini belirtiyor.

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