IHA 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:30

Bütün dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgını ile mücadelede Uganda’da bir aydır uygulanan genel tecrit önlemlerinin sıkılaştırılması, başta başkent Kampala olmak üzere, bütün ülkede ekonomik durgunluğa yol açtı. Tecrit önlemleri sebebiyle evinde kalan vatandaşlara destek olmak amacıyla, TİKA tarafından hazırlanan bin adet gıda paketi Uganda Başbakanlık Ofisi altında faaliyette bulunan Kovid-19 Görev Gücü’ne teslim edildi.

Un, fasulye ve şekerden oluşan gıda paketleri Uganda Büyükelçisi Fikret Kerem Alp ve TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acu tarafından Uganda Başbakanlık Genel İdari İşler Bakanı Mary Karoro Okurut’a teslim edildi. Uganda Büyükelçisi Fikret Kerem Alp yaptığı açıklamada, gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirterek, Sağlık Bakanlığı’na da destek çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bakan Mary Karoro Okurut ise Türkiye’nin yaptığı yardım sebebiyle Uganda Cumhuriyeti adına teşekkürlerini iletti.