Uğur Dündar'ın çekilme kararına Binali Yıldırım'dan yanıt

YSK'nın yenileme kararının ardından gözler 23 Haziran'da kurulacak sandığa çevrildi. Seçim öncesi adaylar çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayına çıkmaları konusu gündeme geldi.

Her iki adayın da 'katılırım' demesinin ardından programın ne zaman, nasıl ve hangi şartlarda yapılacağı konusu AK Parti ve CHP heyetleri arasında konuşuldu.

UĞUR DÜNDAR KARARINI AÇIKLADI

Canlı yayının moderatörlüğü için ismi geçen ilk isim ise gazeteci Uğur Dündar olmuştu. Dündar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bu yöndeki kararını kamuoyuyla paylaştı.

"Kamuoyuna açıklama: 23 Haziran seçimleri öncesinde yapılacak açık oturumla ilgili olarak aldığım karar, aşagıdaki tweetlerdedir" ifadesini kullanan Dündar'ın mesajları şöyle:

"Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B.Yıldırım ve Sn.E. İmamoğlu’nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur.

Halkımızın yıllardır Türkiye’nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir. Her iki adaya da teşekkür ediyorum.

Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumlulun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur.

"Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum."

BİNALİ YILDIRIM'DAN İLK YORUM Açıklamasında, "Adaylar ve demokrasi zarar görür" ifadelerini kullanan Dündar'a ilk yanıt Binali Yıldırım'dan geldi. Twitter hesabından yaptığı açıklamayla konuyla ilgili görüşünü bildiren Yıldırım, "Uğur Bey’in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır." ifadesini kullandı.

(Yeni Şafak)