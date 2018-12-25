Dündar'ın referansıyla Halk TV'de program yapan Çiftçi, CHP'li aday adaylarını dolandırıp kaçtı Uğur Dündar'ın referansıyla Halk TV'de 'Genç Gündem' isimli programı yapan Sinan Çiftçi, CHP'li aday adaylarını ve işadamlarını ‘Bağlantılarım çok güçlü, sizi kesin aday yapacağım’ diyerek dolandırarak kayıplara karıştı.