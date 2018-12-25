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Dündar'ın referansıyla Halk TV'de program yapan Çiftçi, CHP'li aday adaylarını dolandırıp kaçtı

Uğur Dündar'ın referansıyla Halk TV'de 'Genç Gündem' isimli programı yapan Sinan Çiftçi, CHP'li aday adaylarını ve işadamlarını ‘Bağlantılarım çok güçlü, sizi kesin aday yapacağım’ diyerek dolandırarak kayıplara karıştı.

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Halk TV Yayın Konseyi Başkanı Uğur Dündar’ın Halk TV’de ‘Genç Gündem’ adıyla program yaptırdığı Sinan Çiftçi’nin, işadamlarını, CHP’li aday adaylarını dolandırdığı ortaya çıktı. Aday adaylarını ‘bağlantılarım çok güçlü, sizi kesin aday yapacağım’ diyerek dolandıran Çiftçi ortadan kayboldu. 

Halk TV Yayın Konseyi Başkanı Uğur Dündar’ın kendisine yeni sezonda Halk TV’de program yaptıracağını söyleyerek güven kazanan Çiftçi’nin CHP’li İzmir, Çankaya belediyelerinden işadamlarına ihale sözü vererek yüz binlerce lira aldığı öne sürüldü. 

(Akşam)

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