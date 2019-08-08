Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4601
  • 6,1284
  • 262.155
  • 99208.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Baykar tesisini ziyaret etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge tesisini ziyaret etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge tesisini ziyaret etti. 
 
Baykar Savunma'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Vladimir Zelenskiy'nin Baykar tesisini ziyaret ettiği bildirildi. 
 
Paylaşımda, Zelenskiy'ye, Baykar tarafından Türkiye ve Ukrayna arasındaki birbirini tamamlayıcı teknolojik iş birliklerinin anlatıldığı bilgisi verildi. 
 
Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da tesisi, Zelenskiy'nin yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de ziyaret ettiği kaydedildi. 
 

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AFAD, depremm bölgesine çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi

AFAD, depremm bölgesine çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi

Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem planı hayata geçiyor

Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem planı hayata geçiyor

Belediye Başkanı dehşeti anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Belediye Başkanı dehşeti anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Antarktika’daki çalışmaların Türkiye için önemi nedir? Doç. Dr. Özsay açıkladı

Antarktika’daki çalışmaların Türkiye için önemi nedir? Doç. Dr. Özsay açıkladı

Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

Ege'de 8 saatte 114 deprem oldu

Ege'de 8 saatte 114 deprem oldu

FETÖ'cü Adem Huduti'nin 15 yıl hapis cezası onadı

FETÖ'cü Adem Huduti'nin 15 yıl hapis cezası onadı

Hafriyat toprağından tarih fışkırdı

Hafriyat toprağından tarih fışkırdı
 

POPÜLER HABERLER

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

İzmir araba pazarının nabzını tuttuk! İşte en güncel ikinci el fiyatları

İzmir araba pazarının nabzını tuttuk! İşte en güncel ikinci el fiyatları

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

Nemrut'ta zirve yaptılar

Nemrut'ta zirve yaptılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA