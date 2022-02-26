İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2022 Cumartesi / 25 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebiyle Antalya-Moskova seferleri 2 saat uzadı
Güncel

Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebiyle Antalya-Moskova seferleri 2 saat uzadı

Moskova ile Antalya arasındaki uçuş süreleri, Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'nın hava sahasının kapanmasıyla yaklaşık 2 saat uzadı.

DHA26 Şubat 2022 Cumartesi 10:22 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:23
ABONE OL

Rusya'nın çarşamba günü Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından Ukrayna hava sahasını kapatınca yüzlerce uçuş iptal edildi. Rusya da ülkenin güneyindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurdu. Radar görüntülerinde de Ukrayna üzerindeki uçuş trafiğinin tamamen durduğu görüldü. Kapanan hava sahası nedeniyle Türkiye'den yapılan bazı uçuşların süresi de uzadı. Rusya'dan gelen uçuş trafiğinin en yoğun yaşandığı noktalardan olan Antalya'dan Moskova'ya yapılan uçuşların süresi yaklaşık 2 saat uzadı. Uçuşta daha önce Romanya, Moldova, Ukrayna hava sahalarını kullanarak Moskova'ya ulaşan uçaklar, saldırının başladığı 23 Şubat'tan sonra Moldova ve Belarus hava sahalarını kullanmamaya başladı. Uçaklar bunun yerine Bulgaristan, Macaristan, Slovakya, Polonya, Litvanya ve Letonya hava sahalarını geçerek Moskova'ya ulaşmaya başladı. 23 Şubat öncesinde Antalya'dan Moskova'ya Ukrayna hava sahasını kullanarak giden uçakların uçuş süresi ortalama 2 saat 54 dakikada sürerken, saldırı sonrası bu süre 4 saat 15 dakikaya kadar uzadı. Moskova'dan Antalya'ya Karadeniz üzerinden gelen uçuşların rotaları da değişti. Daha önce Karadeniz üzerinden geçerek Antalya'ya ortalama 3 saat 6 dakikada ulaşan uçaklar, saldırının başlamasıyla rotalarını değiştirip Kazakistan ve Gürcistan üzerinden gelince uçuş süresi 4 saat 50 dakikaya kadar ulaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.