11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ukrayna'da Türk vatandaşları havaalanında kötü muamele gördüklerini iddia etti

Ukrayna’nın liman kentlerinden biri olan Odessa’da, ülkeye alınmayan Türk vatandaşları havaalanında kötü muamele gördüklerini iddia etti.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ukrayna'daki Odessa Havalimanı'nda bir grup Türk vatandaşı nedenini bilmedikleri bir şekilde ülkeye alınmadıklarını söyledi. Kendilerine havaalanında kötü muamele yapıldığını öne süren Türk vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
 
Havalimanında görüntü çeken ve açıklama yapan bir Türk vatandaş, “Yaklaşık on gün önce geldiğimiz Ukrayna'da bize çok kötü davrandılar. Evraklarımızda bir eksiklik yok. Ülkeye alınmama sebebini sorduğumuzda bize düzgün bir açıklama bile yapılmıyor. Sınırda görevli polis memurları, bize bugün ülkeye alınmadıysanız yarın alınırsınız şeklinde sözler sarf edip, alay ediyor. Biz kaçak göçek insanlar değiliz. Tamamen keyfi olarak içeri alınmıyoruz. 10 eurodan 20 eurodan bir şişe suyu satıyorlar paramız kalmadı ekmek su bile vermiyorlar. Beni günlerce tuttuktan sonra geri gönderdiler ama hala orada vatandaşlarımız kaldı. İçlerinde kanser hastası olan var. En çok zorumuza giden de bizlere, bayrağımıza ve devletimize hakaret edilmesi. Biz ülkemize ve devletimize hakaret etmelerini gerektirecek bir şey yapmadık. Ne için ülkeye alınmadığımızı açıklayamıyorlar bile. Hakarete uğradığımızı, suçsuz olduğumuzu Odessa'daki konsolosluğa ilettik geldiler. Ama onlar da bir şey yapamadı. Ukraynalılar bizim ülkemize geldiğinde biz onlara böyle davranmıyoruz. Biz misafirperver bir milletiz. Sesimizi Dışişleri Bakanlığımıza duyurmak istiyoruz. Allah rızası için bu insanların mağduriyetini giderin” ifadelerini kullandı.
 
Geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere, Türk vatandaşlarının sınırlarda yaşadığı sorunlar sebebiyle Ukrayna Devlet Sınır Servisi Başkanı Sergey Deyneko ile görüşmüştü.

Başkan Erdoğan´dan Macron´a çok sert sözler: Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu talimat vermişti! O polislerin kıyafeti değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! O polislerin kıyafeti değişti

Bakanlık duyurdu: Ülkesine iade edildi

Bakanlık duyurdu: Ülkesine iade edildi

Türkiye ilk kez 1924 yılında tanıştı! Tescil başvurusu yapılacak

Türkiye ilk kez 1924 yılında tanıştı! Tescil başvurusu yapılacak

Kars'ta korkutan deprem!

Kars'ta korkutan deprem!

'Tüm Türkiye'ye sesleniyorum' dedi ve ekledi: Kamu olarak biz de katkı veririz

'Tüm Türkiye'ye sesleniyorum' dedi ve ekledi: Kamu olarak biz de katkı veririz

Gözündeki kanser yüzüne ve boynuna yayıldı

Gözündeki kanser yüzüne ve boynuna yayıldı

Bakan Soylu talimatı vermişti: Kıyafetleri değişti

Bakan Soylu talimatı vermişti: Kıyafetleri değişti

Milyonlarca araç sahibi dikkat! Uygulama bugün başladı

Milyonlarca araç sahibi dikkat! Uygulama bugün başladı
 

POPÜLER HABERLER

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı

1976'dan beri unvanını koruyor! İşte dünyanın en hızlı uçağının sırrı

1976'dan beri unvanını koruyor! İşte dünyanın en hızlı uçağının sırrı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

2014 yılında keşfedilmişti... Suyun çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı

2014 yılında keşfedilmişti... Suyun çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA