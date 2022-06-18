İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2022 Cumartesi / 19 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
Güncel

Ukrayna'dan Avrupa Yayın Birliği'ne kınama

Ukrayna, Avrupa Yayın Birliği'nin (EUB) ülkede devam eden savaş nedeniyle “Ukrayna'nın 2023 Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmama kararını' kınadığını açıkladı.

IHA18 Haziran 2022 Cumartesi 00:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Avrupa Yayın Birliği'nin (EUB) Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Ukrayna'da yapılmayacağını açıklamasının ardından Ukrayna'dan açıklama geldi. Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko yaptığı açıklamada alınan kararı kınayarak, "Bu kararın değiştirilmesini talep edeceğiz çünkü tüm taahhütleri yerine getireceğimize inanıyoruz. Ukrayna'nın Eurovision-2023'e ev sahipliği yapması için ek müzakereler talep ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen yarışmada, Ukrayna'yı temsil eden Kalush Orchestra isimli grup Stefania şarkısıyla birinci olmuş, İngiltere ise ikinci olmuştu. Gelecek yıl düzenlenecek 2023 Eurovision şarkı yarışmasına İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor.

  • ukrayna
  • Eurovision
  • Avrupa Yayın Birliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.