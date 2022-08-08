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Ukrayna'dan gelen ''Polarnet'' Derince Limanı'nda

Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan mısır yüklü Türk bandıralı 'Polarnet' isimli gemi, Derince Limanı'na geldi.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
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Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere 5 Ağustos'ta hareket eden Polarnet" adlı gemi, İstanbul'daki denetimin ardından İstanbul Boğazı'nı geçerek, bir süre açıkta demirledikten sonra rotasına devam etti.

İçinde 12 bin ton mısır bulunan gemi, sabah saatlerinde giriş yaptığı İzmit Körfezi'nde seyrini tamamlayarak Derince Limanı'na ulaştı.

Limandaki işlemlerin ardından gemideki mısırın boşaltılmaya başlanması bekleniyor.

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