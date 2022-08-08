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Ukraynalı kadın Türkiye'de Müslüman oldu

Türkiye'ye gelin gelen Ukrayna vatandaşı Alina Kolos, Mardin'de Müslüman olarak Amine ismini aldı.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 21:49 - Güncelleme:
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Ukrayna'da tanıştığı Mahsum Kocak (46) ile geldiği Türkiye'de evlenen Kolos, Müslüman olmaya karar verdi.

Mardin Müftülüğüne başvuran Kolos için ihtida töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'ten İslam'la ilgili bilgi alan Kolos, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Amine ismini alan Kolos, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, ardından duaya eşlik etti.

Müslüman bir arkadaşından etkilendiği için İslamiyet'i seçtiğini ve İslam'a ısındığını belirten Kolos, en büyük arzusunun sevdiği eşiyle mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmek olduğunu kaydetti.

İl Müftüsü Çelik de Ukraynalı geline Kur'an-ı Kerim ile aile birliğinin önemini anlatan çeşitli kitaplar hediye etti.

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