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Ulaşıma fırtına engeli! Feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 23:18 - Güncelleme:
Ulaşıma fırtına engeli! Feribot seferleri iptal edildi
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Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 13.00 ve 16.45 Avşa, saat 16.15 Narlı ve saat 17.30'da Marmara Adası kalkışlı seferler ile saat 19.00'daki Erdek kalkışlı Balıklı, Marmara ve Avşa seferleri yapılamayacak.

Pazar günü ise Avşa, Marmara, Ekinlik, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi hattında, Avşa ve Marmara kalkışlı seferler düzenlenemeyecek.

Ayrıca pazar günü Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

  • Balıkesir adaları
  • fırtına
  • feribot seferleri iptal

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