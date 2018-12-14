Ulaştırma Bakanı Turhan: Sinyalizasyon yok değerlendirmesi yanlış
Ulaştırma Bakanı Turhan Ankara'daki tren kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Sinyalizasyon yok değerlendirmesi yanlış. Kazayla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Kazaya ilişkin adli ve idari tahkikat devam ettiğini belirten Turhan, kazanın "sinyalizasyon sistemi olmadığı için meydana geldiği" değerlendirmelerine de yanıt verdi. Sinyalizasyon sisteminin demir yollarımızda son birkaç yıldır tesis edilmeye başlanan bir sistem olduğunu belirten Turhan, "Sinyalizasyon sistemi demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demir yollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor'' ifadelerini kullandı.
Bakan Turhan, ''Bu trenlerde bu sistem var mıydı?'' sorusuna ise ''Bu soru doğru bir soru değil'' yanıtını verdi.
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