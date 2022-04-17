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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 18 yönetmelikte değişiklik yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bürokrasinin azaltılması amacıyla ulaştırma sektörüne yönelik 18 yönetmelikte değişikliğe gitti.

AA17 Nisan 2022 Pazar 15:08 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 15:10
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"Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Çok Hafif Hava Araçları ile Ticari Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in de aralarında bulunduğu 18 yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

- ARTIK İMZA SİRKÜLERİ ARANMAYACAK

Bürokrasinin azaltılması amaçlanan değişikliklere göre, yetki belgesi almak veya yenilemek gibi bazı durumlarda Bakanlığa verilmesi zorunlu belgeler arasından "noterden onaylı imza sirküleri" ibaresi çıkarıldı. Bu belge yerine "yetkili olduklarına dair sicil tasdiknamesi" verilmesi yeterli olacak.

Bazı durumlarda da "imza sirküleri" verilmesi şartı kaldırılarak, yerine "sicil tasdiknamesi" koşulu getirildi.

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