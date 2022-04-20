Ülke genelindeki ''kumar'' uygulamasında 170 iş yeri ve dernek hakkında idari işlem

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından 30 bin 10 personelin katılımıyla ülke genelinde "kumar, tombala ve oyun makineleri" uygulaması düzenlendi.

Uygulamada 20 bin 397 iş yeri ve 477 dernek kontrol edildi, 49 kişi gözaltına alındı, aranan 566 kişi yakalandı.

Bu kişilerden 134'ü hakkında adli, 843'ü hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulanırken, 170 umuma açık iş yeri ve derneğe yönelik ise idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 8 tabanca, 3 av tüfeği, 228 mermi, 14 oyun ve kumar makinesi, 5 tombala makinesi, 1 kilo 100 gram esrar maddesi, 14 gram bonzai, 35 captagon, 5 bin 831 kaçak sigara ve kumarda kullanılan çok sayıda materyale el konuldu.