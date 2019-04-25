'Ülkemizin menfaatlerini koruyacağız'
Milli Savunma Bakanlığı’nda dün kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz katıldığı toplantıda kritik konular ele alındı.
Toplantıda Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ile Suriye’de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konuları masaya yatırıldı, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık vurgulandı. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ile Suriye’de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konularının ele alındığı değerlendirme toplantısında, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık vurgulandı.
S-400 ORTAK ÜRETİLECEK
Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’nin F-35’e alternatif Rus savaş uçağı tedariki konusunda istişarelere hazır olduklarını belirtti. Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatı konusunda da bilgi veren Miheyev, sevkiyatın temmuz ayında başlayacağını belirtti. Miheyev, Rusya ve Türkiye’nin S-400 üretiminin yerelleştirilmesiyle ilgili konuları da karara bağladıklarını kaydederek sözleşmenin yerine getirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.
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