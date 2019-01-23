Ülkü Ocakları, Yılmaz Özdil'e tepki amacıyla 1881 adet Nutuk dağıtma kararı aldı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Atatürk ismini kullanarak yürüttüğü pazarlama taktiğine toplumun her kesiminden tepki yağıyor.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazı ile Yılmaz Özdil'in "Mustafa Kemal" kitabının özel baskısının 2 bin 500 liradan satışa sunulmasını eleştirdi. "Büyük Gazi'nin hayatı üzerinden servet avcılığı yapması büyük bir utanç vesilesidir" diyen Ateş, Türkiye genelinde 1881 adet "Nutuk" dağıtacaklarını açıkladı.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı bir ticaret malzemesi olamaz!”

Sosyal medya üzerinden “Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı bir ticaret malzemesi olamaz!” başlığı ile yaptığı yazılı açıklama da Ateş, "Ülkücü Türk gençliği, Atatürk'ün hayatına bir hazine gözü ile bakarken yolu, yönü belli olmayan ancak dilinden de Büyük Gazi'yi düşürmeyen zihniyetlerin teşvikçisi ve övücüsü, kalemini Türk milliyetçiliğinin önüne bir engel olarak koymaya çalışan bir ismin Atatürk'ü maddi bir hazine olarak gören tavrı Türk Milliyetçilerini üzmüş, bu zihniyetlerin Atatürk sevdalarının ise art niyetlerine bir paravan olduğunu yeniden göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 1881 adet Nutuk dağıtacaklarını açıklayan Ateş, karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyeceklerini duyurdu.

Kırmızı Kedi yayınevi, geçtiğimiz günlerde Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal adlı kitabını 2 bin 500 TL'den satışa sunacağını açıklamıştı. Açıklama üzerine Özdil'e tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Ancak tüm tepkilere rağmen kitap, bugün itibariyle satışa çıkarıldı.