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Uludağ'da kar kalınlığı 18 santimetre

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı.

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Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 18 santimetreyi buldu.
 
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da, bu akşamdan itibaren yeniden kar yağışı bekleniyor.
 
Kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. 

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