Uludağ'da kar kalınlığı 18 santimetre

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 18 santimetreyi buldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da, bu akşamdan itibaren yeniden kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.