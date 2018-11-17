Uludağ'da kar kalınlığı 18 santimetre
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı.
- AA
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 18 santimetreyi buldu.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da, bu akşamdan itibaren yeniden kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
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