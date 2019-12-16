14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8503
  • 6,5227
  • 275.387
  • 110512
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları 15'inci gününde

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarına 15'inci gününde devam ediliyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarına 15'inci gününde devam ediliyor.
 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekipleri katılıyor.
 
Bölgede yaklaşık 80 kişinin katıldığı arama çalışmalarına iki helikopter ile Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da havadan destek veriyor.
 
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

İşte terörist geçişini engelleyen Risk Analiz Birimi ekipleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tayin için Yargıtay'dan emsal karar

Tayin için Yargıtay'dan emsal karar

100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor

100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor

Libya'da BAE SİHA'ları Misrata Hava Harp Okulu'nu bombaladı

Libya'da BAE SİHA'ları Misrata Hava Harp Okulu'nu bombaladı

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

5 yıl önce başladı, köstebek yuvasına çevirdiler!

5 yıl önce başladı, köstebek yuvasına çevirdiler!

Greta'nın tren yalanı ifşa oldu

Greta'nın tren yalanı ifşa oldu

Emniyet'ten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı

Emniyet'ten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı

Ev kadınlarına müjde: Emeklilik imkanı geliyor

Ev kadınlarına müjde: Emeklilik imkanı geliyor
 

POPÜLER HABERLER

İşte terörist geçişini engelleyen Risk Analiz Birimi ekipleri

İşte terörist geçişini engelleyen Risk Analiz Birimi ekipleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA