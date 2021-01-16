İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2021 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
Güncel

Uludağ'da sezon açıldı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, yoğun kar yağışlarıyla beraber kayak sezonu açıldı.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 15:41 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:41
ABONE OL

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünce hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15, en yüksek sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Oteller Bölgesi, yoğun kar yağışlarıyla beraber tamamen beyaza büründü.

Uzun süredir yetersiz kar yağışı nedeniyle kayak sezonunun açılamadığı kışın gözdesi Uludağ'da, bugün sabah saatlerinden itibaren pistler hazır hale getirildi.

Kayak ve snowboardseverler pistlerde karın tadını doyasıya çıkardı.

Kar yağışının devam ettiği ve yarım metrenin üzerine çıktığı Uludağ'ın pistlerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlama nedeniyle sadece konaklama yapan tatilciler kullanabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.