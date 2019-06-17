TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TDV Uluslararası İmam Hatip Lisesi (UİHL) ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programları'na 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için burs başvuruları 1 Şubat-31 Mart tarihlerinde tamamlandı.

Uluslararası İmam Hatip Lisesi programı için 83 ülkeden 4 bin 337 öğrenci, Uluslararası İlahiyat Lisans programı için ise 102 ülkeden 5 bin 309 öğrenci burs başvurusunda bulundu.

Başvuruların yüzde 45'i lise ve yüzde 55'i lisans düzeyinde olurken, başvuru oranları yüzde 75 erkek, yüzde 25 kadın şeklinde gerçekleşti.

MÜLAKATLAR BAŞLADI

Uluslararası öğrencilerin mülakatları, bölge uzmanları tarafından Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri, TİKA, Yunus Emre Enstitüleri (YEE) ve TDV tarafından belirlenen merkezlerde yapılmaya başlandı.

TDV personellerinden 31, Diyanet İşleri Başkanlığından 10, Milli Eğitim Bakanlığından 10, ilahiyat fakültelerinden 7 ve TDV öğrencilerinden 4 kişi olmak üzere toplamda 62 kişi mülakatlarda görevlendirildi.

Uygun görülen 3 bin civarında aday mülakatlara davet edildi.

Mülakatların 70 ülkede yerinde, 25 ülkede ise Din Hizmetleri Müşavirliği/ Koordinatörlüğü/Ataşeliği aracılığıyla veya online yapılması planlanıyor.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında TDV Uluslararası Öğrenciler Diyanet Bursları programına, Uluslararası İlahiyat Lisans alanında 200, Uluslararası İmam Hatip Lisesi alanında ise 450 öğrenci kabul edilmesi öngörülüyor.